Gli psicologi incontrano i cittadini, 7 giorni di eventi

"L'essenzialità" del benessere psicologico, per vivere adeguatamente le diverse dimensioni della vita, sarà al centro della 9/a edizione di "Psicologia Umbria Festival". "Psiche e qualità della vita" è il tema scelto quest'anno. Un concetto rimarcato più volte durante l'emergenza Covid-19 e rilanciato nelle fasi successive anche da parte dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria.

Ora, gli psicologi umbri tornano ad incontrare i cittadini, con sette giorni di eventi dal 9 al 14 ottobre in 4 città (Perugia, Terni, Corciano, Gubbio) e on-line. Una delle caratteristiche della manifestazione è che questa interessa non solo la comunità professionale degli psicologi ma sempre più la popolazione, come ha spiegato durante l'illustrazione dell'iniziativa il presidente dell'Ordine e del Cnop David Lazzari, viste pure le tematiche toccate: dalla vita di coppia al benessere legato all'organizzazione del proprio tempo, dal saper affrontare un lutto all'ampio tema dell'adolescenza in un mondo in continua evoluzione.

"La dimensione psicologica - ha detto Lazzari - condiziona moltissimo la qualità della vita in tutti gli ambiti, nelle relazioni, nello studio, nel lavoro e in tutti quelli in cui si esprime l'essere umano. Il benessere psicologico ci aiuta a vivere meglio mentre invece il disagio e il malessere purtroppo condizionano molto negativamente le varie dimensioni della vita".

Sono 23 le iniziative in cartellone, con un pre-evento: il 5 ottobre al Dipartimento Fissuf dell'Università degli Studi di Perugia si terrà "Social dreaming matrix psicodrammatico, uso del sogno nella elaborazione del dramma".

Il 9 ottobre tre eventi, tutti a Perugia, apriranno il festival. Si comincia alle 16.30 al Cesvol (via Campo di Marte) con "Come farfalla: psiche in volo".

Tra gli incontri anche l'evento del 10 ottobre, proprio in quando si celebra la Giornata nazionale della psicologia, a palazzo dei Priori di Perugia. Lorenza Spiezia, Aldo Raul Becce e Meri Caponi parleranno di "Adolescenza e nuove forme del disagio contemporaneo: una prospettiva psicoanalitica" (dalle 18.30).

Impegnata anche quest’anno la Consulta dei giovani psicologi che organizza l’incontro del 13 ottobre (al Dipartimento Fissuf, ore 15.30) dal titolo “S.O.S. giovani psicologi, facciamo Ordine”. Sempre nel pomeriggio a Corciano si parlerà di “Come affrontare le angosce nel mondo moderno” (biblioteca Rodari ore 17.15).A Gubbio e Terni il 14 ottobre due appuntamenti alla biblioteca Sperelliana e alla Fondazione Sbrolli, entrambi alle 16.30: “Lutto e vita, come accompagnare e accompagnarsi ad elaborare la perdita” e “La vita accade, tra una nota stonata e un accordo perfetto” i rispettivi temi.Il programma completo su può consultare nel sito www.ordinepsicologiumbria.it.



