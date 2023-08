Una denuncia dopo un tentativo di estorsione sul web

Dopo una videochiamata a sfondo erotico con una sconosciuta contattata sul web tramite una app per dispositivi mobili, un giovane residente nell'alta Umbria si è visto recapitare alcuni messaggi con i quali veniva "invitato" a versare 3.500 euro ma non ha pagato e si è rivolto ai carabinieri che hanno denunciato a piede libero il titolare del conto corrente sul quale dovevano finire i soldi, un quarantaquattrenne residente in Emilia Romagna. E' ritenuto responsabile di tentativo di estorsione.

I militari hanno spiegato che gli episodi come quello al centro dell'indagine sono conosciuti come "Web-sextortion".

Il giovane umbro è stato minacciato che se non avesse pagato, alcuni suoi fermo immagine "compromettenti" - riferiscono gli investigatori - scattati durante la videochiamata erotica sarebbero stati diffusi sul web.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA