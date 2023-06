Carissimi, sport sia terapia complementare per cure

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - "Promuovere lo svolgimento dell'attività sportiva come terapia complementare per i pazienti oncologici e affetti da malattie croniche" è l'obiettivo di una mozione del consigliere regionale della Lega Daniele Carissimi.

Con essa chiede l'impegno della Giunta a "prendere atto della necessità immediata di accrescere l'attenzione nei confronti della tematica e a sostenere, con risorse a valere sul bilancio regionale la cultura dell'attività sportiva quale terapia complementare per i pazienti oncologici e affetti da malattie croniche".

L'atto depositato da Carissimi - si legge in un comunicato dell'ufficio stampa dell'Assemblea - chiede anche all'esecutivo di "sostenere la diffusione di strutture sportive provviste di personale competente e attrezzature tecnologiche all'avanguardia per l'erogazione di servizi di supporto e assistenza specializzata a tali pazienti e a individuare le potenziali iniziative da porre in essere per garantire un'offerta di strutture e servizi adeguati e distribuiti in modo omogeneo sul territorio regionale". "Lo sport - afferma il consigliere leghista - è un ottimo alleato nella cura delle malattie oncologiche e nella lotta alle recidive. Come diversi studi scientifici hanno dimostrato, il movimento aiuta a tenere in forze l'organismo e a contrastare alcuni effetti collaterali delle terapie antitumorali, determinando una importante diminuzione delle ricadute. Ho appena depositato una mozione con l'obiettivo di promuovere la diffusione di servizi e strutture che favoriscano l'attività sportiva come terapia complementare per pazienti affetti da malattie oncologiche e malattie croniche". (ANSA).