Tesei, 'servono infrastrutture di collegamento trasversale'

(ANSA) - PERUGIA, 05 GIU - "Sono convinta che il sistema Paese deve pensare alla sua unitarietà concependo il concetto di riequilibrio territoriale non più solo tra Nord e Sud perché c'è un Centro Italia che è l'anello di congiunzione di questo Paese": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, al Forum ANSA.

L'Italia per Tesei ha quindi bisogno di infrastrutture veloci che possano collegare "non solo dal punto di vista longitudinale ma anche trasversale, come tra il Tirreno e l'Adriatico".

"Un tema - ha concluso Tesei - che ho affrontato in varie circostanze e che è condiviso dagli altri colleghi delle regioni centrali, quindi da portare avanti insieme non nell'interesse esclusivo delle singole regioni ma dell'intero Paese". (ANSA).