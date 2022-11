A Spoleto "EaT - Enogastronomia a Teatro"

(ANSA) - PERUGIA, 19 NOV - Una platea che si svuota delle sue poltrone, per ospitare tavoli e sedie, dove gli spettatori degustano, ascoltano e partecipano agli spettacoli di chef, attori e musicisti. Un teatro che diventa un grande spazio di condivisione tra cibo, spettacolo e cultura. Nasce così "EaT - Enogastronomia a Teatro", una tre giorni (25, 26 e 27 novembre) che andrà in scena al Caio Melisso, il teatro all'italiana più antico di Spoleto.

Si parte quindi da un connubio insolito, enogastronomia e teatro, per la prima edizione di un nuovo format - presentato con una conferenza stampa proprio al Teatro Caio Melisso - capace di proporre spettacoli, musica e degustazioni dedicati all'enogastronomia, dove il pubblico sarà coinvolto in maniera attiva: attori e spettatori si siederanno allo stesso tavolo e condivideranno cibo e musica. "EaT - Enogastronomia a Teatro" è organizzato dalle agenzie di eventi e comunicazione Andrea Castellani, AC Company srl e Anna Setteposte, Anna7Poste Eventi&Comunicazione in collaborazione con il Comune di Spoleto.

Produzioni indipendenti e innovative in programma, come hanno annunciato gli organizzatori, capaci di coinvolgere e stupire: "nessuna distanza tra platea e palco, lo spazio del teatro viene condiviso interamente in una chiave di convivialità esperienziale unica. Spettacoli che diventano volano di promozione dei prodotti del territorio in una chiave unica e innovativa".

Il concerto che puoi mangiare, lo spettacolo teatrale con cena a base di vino e cinghiale, un grande tavolo dove attori e spettatori si ritrovano a condividere il tempo di un pranzo, la cultura dell'olio e i mille volti del Trebbiano Spoletino, sono alcuni degli ingredienti della manifestazione. Ma anche il cooking show Marco Gubbiotti versus Giorgione e il Food Sound System, spettacolo di cucina, musica dal vivo, teatro e video di Donpasta, cuoco, poeta ed ecologista.

"Un evento - ha commentato l'assessore al turismo del Comune di Spoleto Giovanni Maria Angelini Paroli - che rappresenta quanto di meglio c'è per connettere cultura ed enogastronomia in maniera innovativa e moderna, cosa importante soprattutto per una città come Spoleto" (ANSA).