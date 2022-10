Perugia, Castori ufficiale solo dopo risoluzione Baldini

(ANSA) - PERUGIA, 18 OTT - Ha già ripreso le redini del Perugia Fabrizio Castori, tornato sulla panchina biancorossa dopo l'annuncio delle dimissioni di Silvio Baldini.

L'ufficialità del suo reintegro come allenatore arriverà da parte della società appena sarà concluso l'iter burocratico delle dimissioni di Baldini, che ha deciso di lasciare il Perugia dopo tre sconfitte di fila.

Castori, che era stato esonerato a metà settembre, riprende ad allenare un Perugia in grande difficoltà, ultimo posto in serie B con quattro punti. La prima occasione di riscatto per i Grifoni, sarà sabato in casa della Reggina.

Intanto c'è da registrare una presa di posizione del Cento di coordinamento dei Perugia Clubs. "L'ultimo posto di classifica e l'umiliazione costantemente subita - dicono in una nota - sono ingredienti di una miscela esplosiva che la tifoseria del Centro di coordinamento non può accettare e che pertanto condanna apertamente, esprimendo al contempo grande preoccupazione per gli sviluppi di questa stagione e per il futuro dei colori biancorossi". Il Centro di coordinamento fa anche appello ai giocatori che "non sono esenti da responsabilità per aver causato anche loro il penoso contesto". (ANSA).