Non sarà rinnovata convenzione ospedale Terni-Meyer

(ANSA) - PERUGIA, 11 OTT - La convenzione dell'Azienda ospedaliera di Terni con quella Meyer di Firenze per attività di consulenza in neuropsichiatria infantile e prestazioni consulenziali di chirurgia pediatrica "andrà in scadenza il 31 dicembre 2022 e non sarà rinnovata". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto nel question time dell'Assemblea legislativa. "Eventuali necessità per consulenze di alta specialità saranno regolamentate attraverso nuovi accordi e sono in corso infatti riunioni per la stesura di accordi bilaterali con le regioni confinanti, in particolare con la Toscana" ha aggiunto.

A porre la questione è stato il consigliere regionale del Pd Tommaso Bori con un'interrogazione a risposta immediata. (ANSA).