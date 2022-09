Letta, via tetto a spese personale sanitario

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - Ha parlato di "rilancio e importanza" della sanità pubblica il leader del Pd Enrico Letta in un'iniziativa pubblica davanti all'ospedale di Perugia. "Nel nostro programma il tema fondamentale è quello dell'eliminazione del tetto alle spese per il personale sanitario messo nel 2004 da Tremonti", ha detto. Presente all'incontro anche il segretario regionale del Pd umbro Tommaso Bori.

"L'investimento sul personale della sanità pubblica è fondamentale" ha detto Letta. "Accanto a questo - ha aggiunto - ci sono la nostra idea di rilancio della medicina di territorio e dei medici di famiglia. Tutto questo in Umbria dove è in atto un deliberato tentativo di smantellamento della sanità pubblica a favore del privato e contro gli interessi dei cittadini.

Crediamo che nel sistema sanitario debba esistere una complementarietà ma sulla base della centralità del pubblico. I cittadini devono essere uguali e devono poter avere tutti la possibilità di usufruire delle prestazioni, cosa che in Umbria - ha concluso Letta - negli ultimi tempi non è più possibile".

