Letta, spero Draghi abbia ruolo anche in futuro

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - "Penso e spero che Mario Draghi abbia un ruolo nel nostro Paese anche in futuro": è l'auspicio che il segretario del Pd Enrico Letta ha espresso a margine di un'iniziativa a Perugia. "Credo che abbia fatto bene in questo anno e mezzo di lavoro" ha aggiunto.

"Lo abbiamo sostenuto convintamente - ha detto Letta - e crediamo che molte delle cose fatte al Governo devono essere continuate. A partire da quella che è per noi la più importante di tutte, l'agenda sociale. Oggi se il Governo fosse ancora in piedi avremmo in Parlamento il salario minimo da approvare".

Il segretario del Pd ha comunque spiegato di considerare "la proposta fondamentale per i prossimi mesi la riduzione delle tasse sui lavoratori e le lavoratrici". "Ridurre il cuneo fiscale - ha proseguito - vuol dire aiutarli ad avere alla fine dell'anno quella quattordicesima in più che consente di avere un salario più forte e combattere così carovita e inflazione".

(ANSA).