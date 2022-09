Mattinata di sport e solidarietà con la Corri per Leo 2022

(ANSA) - PERUGIA, 04 SET - E' stata caratterizzata da una mattinata all'insegna dello sport e della solidarietà la Corri per Leo 2022, terza edizione della manifestazione podistica organizzata dalla Fondazione Avanti Tutta in collaborazione con l'Atletica Avis Perugia. Che si è tenuta domenica 4 settembre presso il percorso verde 'Leonardo Cenci'.

Un evento nato per ricordare la figura del compianto fondatore e presidente di Avanti Tutta, Leonardo Cenci, che ha richiamato circa 200 atleti per la corsa competitiva e un folto gruppo di cittadini per la passeggiata all'interno del parco perugino, nel segno di un'attività motoria a portata di tutti.

"Possiamo archiviare questa edizione della Corri per Leo - ha sottolineato in una nota Federico Cenci, presidente della Fondazione Avanti tutta - con grande soddisfazione e orgoglio.

Si è percepita chiaramente una sincera partecipazione da parte di tutte le componenti che hanno inciso nella fase organizzativa e realizzativa dell'evento e una spontanea partecipazione da parte dei podisti e della gente comune. Il modo migliore per ricordare Leonardo, la sua voglia di sport e di diffondere corretti e sani stili di vita".

La Corri per Leo ha potuto contare sul supporto e la partecipazione dell'Università degli Studi di Perugia, che attraverso il progetto Sharper ha portato a Pian di Massiano una squadra di 20 podisti che hanno preso parte alla gara competitiva e un nutrito gruppo di docenti, ricercatori, studenti, dipendenti e familiari che hanno arricchito il gruppo della camminata non competitiva. Tutti rigorosamente muniti di una t-shirt verde simbolo di Sharper. (ANSA).