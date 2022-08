Molestata mentre lavora in un bar, una denuncia

(ANSA) - PERUGIA, 17 AGO - E' accusato di avere molestato una dipendente di un bar dell'Alto Tevere umbro un uomo denunciato a piede libero dai carabinieri. Violenza sessuale aggravata il reato contestato.

In base alla ricostruzione degli investigatori, l'uomo mentre si trovava all'interno del locale avrebbe avvicinato la giovane, mentre era intenta a svolgere le pulizie nel retrobottega e l'avrebbe molestata "ripetutamente".

La donna, terrorizzata, è comunque riuscita a sottrarsi alla presa dell'uomo che si è allontanato repentinamente dal bar. Si è quindi presentata ai carabinieri per denunciare l'accaduto.

Nel corso delle indagini sono state esaminate anche le immagini di alcune telecamere presenti all'interno che all'esterno del locale. Elementi in base ai quali è stato identificato il presunto autore del reato.

Per la donna sono state attivate le procedure previste dal cosiddetto "codice rosso". (ANSA).