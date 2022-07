Quasi 41 gradi a Foligno, estate sempre più rovente

(ANSA) - PERUGIA, 22 LUG - Con quasi 41 gradi a Foligno (40,7) e 40 a Orvieto, si fa sempre più rovente l'estate umbra.

Le stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale hanno registrato temperature tutte sopra i 32 gradi. Comprese le località a ridosso delle vette più alte dei monti Sibillini, tanto che a Norcia nel pomeriggio di venerdì si sono registrati 35,7 gradi e a Cascia 37,7.

Un'ondata di caldo che sta interessando in maniera importante anche i due capoluoghi, in particolare Terni con 39,2 gradi. È andata un po' meglio a chi vive a Perugia, dove oggi ne sono stati rilevati 37,2.

I 40 gradi l'ha invece sfiorati Narni Scalo (39,7), così come le campagne del Marscianese.

In alta Umbria, a Città di Castello i gradi segnalati dalle centraline sono stati 37,7, a Gubbio 37.

Sul fronte delle previsioni meteo, l'alta pressione rimarrà ben stabile sulla regione per almeno tutto il fine settimana e lunedì. Le temperature rimarranno stabili o in lieve diminuzione di uno-due gradi. (ANSA).