Tesei, bene ministro Patuanelli su stato emergenza siccità

(ANSA) - PERUGIA, 13 LUG - La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, "apprende positivamente le parole del ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, in merito al possibile accoglimento della richiesta di stato di emergenza idrica". La Regione aveva avanzato la richiesta al Governo e alla Protezione civile nazionale la scorsa settimana, il 4 luglio.

Lo ha fatto - aveva spiegato in quella occasione la presidente Tesei - "dopo avere già posto, durante la Conferenza Stato-Regioni, il tema degli interventi governativi urgentissimi per la siccità in Umbria, e in particolare per il lago Trasimeno".

La presidente aveva "conseguentemente rappresentato ai ministeri competenti la necessità di far rientrare il nostro bacino lacustre nel redigendo Decreto siccità". (ANSA).