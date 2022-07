A Narni la prima stagione di "Stifone e le sue Gole"

(ANSA) - NARNI (TERNI), 11 LUG - E' iniziata a Narni la prima stagione estiva di "Stifone e le sue Gole", il programma di sviluppo del Comune di Narni nato con l'obiettivo di rivalutare l'area in ottica di turismo sostenibile a basso impatto.

Dopo l'istituzione del servizio navetta gratuito nei fine settimana pensato per disincentivare la sosta lungo la strada Ortana, è stata la volta dei primi due eventi aperti al pubblico per qualificare l'offerta turistica sensibilizzando nel frattempo in materia di rispetto dell'ambiente e di equilibrio psicofisico.

Le esperienze - Natura e benessere sono il filo rosso che lega insieme le due esperienze, si legge in un comunicato diffuso dalla Provincia di Terni. Nella prima infatti, dal nome "Inner Bridge", l'operatrice olistica Alice Casco ha accompagnato i partecipanti in un percorso di visualizzazioni guidate e tecniche di grounding che dalla zona verde dei ruderi del Ponte d'Augusto arriva fino al giardino del Mulino dei Marchesi Eroli.

A seguire poi la "Bottega Stifone", nella quale il pittore locale Giulio Cesare Gabolini, ha accolto i visitatori lungo le sponde del fiume Nera, invitandoli a osservare i colori del paesaggio e dimostrando loro come metterli su tela, in una sessione di acquerello all'aria aperta che si è conclusa con la visita al laboratorio artistico del maestro.

Entrambe le attività sono dunque pensate con la collaborazione di alcuni abitanti del luogo.

Sono comunque in arrivo altre iniziative. Oltre alle esperienze a cadenza settimanale o quindicinale, il programma prevede infatti altri laboratori a tema sulla preparazione di oli essenziali e sulla ricerca di sorgenti d'acqua che si svolgeranno nei fine settimana estivi proprio nel cuore del borgo di Stifone. (ANSA).