"Non adeguatamente riscontrata" loggia Ungheria

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - Non è risultata "adeguatamente riscontrata" l'esistenza di un'associazione segreta denominata Ungheria: lo sostiene la Procura di Perugia motivando la richiesta al gip di archiviare il fascicolo.

Per i magistrati guidati dal procuratore Raffale Cantone "sull'esistenza dell'associazione non sono, infatti, emersi elementi neanche indiretti che potessero attestarne l'esistenza al di fuori delle dichiarazioni di Amara e delle dichiarazioni di un altro indagato, socio di Amara, che però si è limitato a dichiarare il dato dell'esistenza dell'associazione senza fornire alcun elemento concreto di cui sua conoscenza diretta".

(ANSA).