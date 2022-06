Premio letterario Città di Lugnano, i vincitori il 25 giugno

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - La proclamazione dei vincitori del Premio Letterario Città di Lugnano in Teverina, in provincia di Terni, presentato alla Sala Stampa di Montecitorio e giunto alla sua ottava edizione, aprirà le Settimane della cultura di questa estate. In piazza dell'Assunta, davanti alla meravigliosa collegiata romanica, si svolgerà il 25 giugno la presentazione dei libri e racconti finalisti e poi la pubblica votazione della giuria tecnica e di quella popolare, per la scelta dei vincitori.

I romanzi editi finalisti sono: - Nicola Brunialti, Un nome che non è il mio (Sperling&Kupfer), Paola Cereda, La figlia del ferro (Giulio Perrone), Roberto Contu, La Tigna (Castelvecchi), Paolo Pintacuda, Jacu (Fazi), Remo Rapino, Cronache dalle terre di Scarciafratta (Minimum Fax) e Fabio Stassi, Mastro Geppetto (Sellerio).

I racconti inediti finalisti a tema 'L'imperfezione' sono: - Roberta Avallone, Leggera come una piuma, Francesca Condò, Ritratto di Laura, Laura Giorgi, La luna, Jean Antoine Martin, L'imperfezione e Marco Maria Vilucchi, Sarò Papa. Questi testi, più quelli dei semifinalisti, verranno raccolti in un'Antologia, pubblicata da Gambini Editore.

Anche quest'anno, come da tradizione, la serata letteraria è abbinata alla Notte Romantica dei Borghi più Belli d'Italia.

Dopo la Cerimonia di proclamazione, a partire dalle ore 20 , si festeggerà il solstizio d'estate con cene a lume di candela nei bar e ristoranti del borgo, street food e degustazioni, per poi continuare con iniziative di animazione e musicali nelle vie del centro storico che culmineranno con la Promessa d'Amore in costume medioevale (per il Progetto 'Wedding in Lugnano') con la promessa di matrimonio di una giovane coppia in costume, celebrata dal Sindaco in piazza. Il Lancio del Dardo d'Amore, esibizione a sorpresa del Gruppo Arcieri della Terra de Lugnano, e il Bacio di Mezzanotte chiuderanno la prima giornata della kermesse.

Il giorno successivo, domenica 26 giugno, la manifestazione prevede, oltre a visite guidate nel borgo, in mattinata anche la presentazione di libri. (ANSA).