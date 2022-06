Arriva anche in Umbria la Trenitalia summer experience

Arriva anche in Umbria, da sabato 18 giugno, la Trenitalia Summer Experience 2022, la nuova offerta estiva, con servizi e promozioni per una domanda di mobilità sostenibile e per incentivare un turismo di qualità, messa a punto dalle società del polo "Passeggeri" del Gruppo FS. L'azienda indica tra i principali obiettivi quello di proporre un'esperienza di viaggio sempre più conveniente, multimodale e sostenibile, che mira ad andare oltre al semplice viaggio in treno, grazie a un'offerta quanto più possibile door-to-door e personalizzata, ossia in grado di modellarsi sulle differenti esigenze di chi sceglie il trasporto green anche per svago e turismo. Elemento portante, il rafforzamento dell'integrazione modale fra i mezzi di trasporto gestiti dalle società appartenenti al polo prestando sempre maggiore attenzione alla qualità e all'efficacia dei cosiddetti servizi di primo e ultimo miglio, quelli offerti nelle fasi che precedono e seguono lo spostamento in treno, il tutto grazie anche a specifici accordi con altri partner della mobilità condivisa e collettiva. L'offerta regionale del nuovo orario estivo in Umbria si contraddistingue in particolare per il ritorno del servizio Trasimeno Line, che dal 2020 riveste un ruolo considerato di primo piano per il turismo di prossimità. Quest'anno le corse dirette Perugi-Chiusi senza cambio, a bordo dei treni Jazz, si concentrano nei weekend dal 18 giugno al 28 agosto, per un totale di 10 collegamenti a fine settimana, che integrano l'offerta ordinaria. Confermata per metà delle corse l'estensione su Orvieto, per un "concreto sostegno" ai flussi leisure verso una delle città d'arte peraltro candidata a Capitale italiana della cultura 2025 così come Assisi e Spoleto. Cresce l'attenzione - sottolineano ancora le FS - verso gli amanti delle due ruote: ogni giorno sono a loro riservati fino a 500 posti bici sui treni regionali e sovraregionali dell'Umbria. Per incentivare l'uso della soluzione bici & treno, nasce la Promo bici Umbria, in vendita da 25 giugno, una novità all'insegna del viaggio a emissioni zero: nessun supplemento ai cicloamatori che si spostano nei weekend di luglio e agosto verso e dalle località lacustri come Torricella, Magione, Passignano, Tuoro, Castiglione del Lago. I biglietti in promozione saranno acquistabili sui consueti canali di vendita di Trenitalia. Chi sceglie un viaggio con Trasimeno Line avrà il trasporto delle due ruote al seguito compreso nel prezzo del biglietto, all'interno del territorio regionale dell'Umbria. Questa sperimentazione va ad arricchire le agevolazioni permanenti, che consentono sempre il trasporto gratuito sui treni regionali di bici pieghevoli, monopattini elettrici e hoverboard. Per i viaggi estivi nel Cuore verde d'Italia, fino a 75 treni regionali al giorno conducono a città d'arte come Perugia e Spoleto, a borghi medievali come Narni e Spello, oppure verso mete di valore naturalistico come le Fonti del Clitunno e le gole del Nera. Per collegare l'Umbria con le spiagge marchigiane, con l'Orario estivo, tornano anche le fermate a Palombina: ogni giorno, due opzioni di arrivo al mattino, con discesa dal treno a pochi metri dai lidi balneari, e due corse utili per il rientro serale. Altra novità dell'estate canoa a portata di treno per gli amanti del rafting, con la navetta gratuita istituita dal Comune di Narni durante il periodo estivo, dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi, in partenza dal piazzale antistante la stazione ferroviaria con destinazione Stifone e Le Mole, mete del suggestivo canyon umbro. Quattro mete in Umbria saranno facili da raggiungere con i servizi intermodali Trenitalia e Busitalia: Assisi Link, per il centro della città; Marmore link per le cascate; Piediluco Link e, ultimo nato che ha già riscosso grande successo da metà aprile ad oggi, Orvieto Link, con la funicolare che conduce in due minuti sulla vetta della rupe etrusca. Con il nuovo orario estivo si rafforzano i collegamenti ferroviari nazionali al servizio dell'Umbria, che arrivano ad essere 32 al giorno. Diventano 12 i servizi Freccia, con l'aggiunta della fermata stagionale a Chiusi per la coppia di Frecciarossa Milano-Salerno 9505 e 9592. Mantenute la coppia di Frecciarossa Perugia-Milano-Torino e ritorno, con fermata anche a Terontola, i Freccialink Assisi-Perugia-Firenze e ritorno, la coppia di Frecciabianca che uniscono Roma e Ravenna passando per Terni, Spoleto e Foligno. Confermati anche i due Frecciarossa con fermata ad Orte. Confermati anche i 20 Intercity a servizio della regione, di cui otto sul versante orientale (due coppie di Roma-Ancona, una coppia di Terni-Milano ed una di Perugia-Roma) e 12, che diventano 14 alla domenica, al servizio di Orvieto sulla direttrice Roma-Firenze.