Borsa: Milano allunga (+0,64%) con Mps e Bper

Milano allunga il passo (+0,64%) al pari delle altre Borse europee mentre lo spread si riduce.

In vetta al listino Mps (+2,62%), sempre candidata al risiko con il Mef libero di cedere la sua quota, e Bper (+1,44%) quest'ultima dopo la mossa a sorpresa di Unipol (+0,32%) che ha scommesso con un derivato, uno share swap, sulla corsa del titolo. Bene anche Bps (+1%) In luce poi Diasorin (+1,74%) e nel comparto dei tecnologici Stm (+1,7%). In fondo al paniere principale Stellantis (-0,52%) e Recordati (-0,41%).



