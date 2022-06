Comunali, Ruggiano vince a Todi e Lucarelli a Narni

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - Non ci sarà bisogno del ballottaggio nei due comuni umbri con più di 15 mila abitanti - Narni e Todi - dei sette complessivamente chiamati alle urne per le amministrative.

A Narni l'assessore uscente alla Cultura e allo Sviluppo economico - sostenuto da Pd, Psi, M5s, Lista civica Lucarelli sindaco e Unita' per Narni sinistra civica ecologista - ha ottenuto il 64,79 per cento delle preferenze, pari a 5.409 voti.

A Todi confermato Antonino Ruggiano, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Todi tricolore e Per Todi con Ruspolini. Ha ottenuto il 58,11 per cento delle preferenze, pari a 4.520 voti A Cascia è stato eletto l'unico candidato, Mario De Carolis ("Patto per Cascia"). A Deruta Michele Toniaccini ("Cittadini per Deruta") ha ottenuto il 70,91 per cento delle preferenze.

A Monteleone di Spoleto il sindaco è Marisa Angelini ("Paese è futuro"), che ha ottenuto una percentuale di voti del 57,29.

Nel piccolo comune di Poggiodomo ha vinto Filippo Marini ("Poggiodomo di tutti"), con il 51,90 per cento, pari a 41 voti in tutto, tre in poiù della sfudante, Marina Amori.

A Valtopina vince Gabriele Coccia ("Valtopina progetto comune"), con il 54,08 delle preferenze. (ANSA).