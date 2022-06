Meloni, soddisfazione per Lucarelli sindaco di Narni

(ANSA) - PERUGIA, 14 GIU - "Esprimo viva soddisfazione per il risultato conseguito da Lorenzo Lucarelli, nuovo sindaco di Narni": lo sottolinea la capogruppo regionale del Pd Simona Meloni. "Si tratta - aggiunge - di una vittoria meritata, che conferma tutte le qualità di un candidato che è stato capace di costruire una coalizione ampia e vincente, e ribadisce, ancora una volta, la bontà del lavoro svolto dai sindaci che lo hanno preceduto, a partire da Stefano Bigaroni e Francesco De Rebotti, che negli ultimi venti anni hanno lavorato con generosità e determinazione per lo sviluppo della città".

"A Lucarelli vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro - afferma ancora Meloni -, certi che saprà rappresentare al meglio le istanze della sua città, segnando l'avvio di un nuovo percorso, aperto e partecipato, altrettanto importante e foriero di successi. Sono stati positivi anche i risultati conseguiti dai candidati del centro-sinistra a Poggiodomo e Cascia che da oggi saranno chiamati a guidare le proprie Amministrazioni comunali. Infine un ringraziamento particolare va a tutti i candidati del Partito democratico, eletti e non, che si sono spesi con passione in questa campagna elettorale". (ANSA).