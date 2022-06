Comunali: a Narni vince Lucarelli

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - A Narni Lorenzo Lucarelli a spoglio ancora in corso ha superato la quota del 50 per cento più uno dei voti, vincendo questo tornata elettorale al primo turno.

L'assessore uscente alla Cultura e allo Sviluppo economico - sostenuto da Pd, Psi, M5s, Lista civica Lucarelli sindaco e Unita' per Narni sinistra civica ecologista - quando le sezioni scrutinate sono 15 su 25, ha già raggiunto una percentuale di preferenze del 62,33 per cento. (ANSA).