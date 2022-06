Circa 500 figuranti per corteo storico Perugia1416

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - Saranno circa 500 i figuranti che animeranno il corteo storico che, per la prima volta, si terrà di sabato pomeriggio nell'ambito della rievocazione Perugia1416.

Dalle 16,30 l'atmosfera del centro storico sarà di nuovo permeata di Medioevo in festa riproponendo quei festeggiamenti che furono tributati al nuovo signore della città: Braccio Fortebraccio.

Si comincerà con lo spettacolo degli sbandieratori di Sangemini per proseguire con il corteo della Reggenza che partirà dalla sede di Perugia1416 in via Oberdan per incontrare in piazza IV Novembre Braccio e i Bracceschi, formati dalla Compagnia del Grifoncello e dalla Militia Bartholomei, provenienti da piazza Italia, lungo Corso Vannucci. Seguirà la cerimonia di consegna delle chiavi della Città al nuovo signore di Perugia.

In coordinata, alle ore 17,45, partirà anche il gran corteo storico in onore di Braccio con consegna dei doni da parte dei Rioni. Tra i figuranti anche gli studenti dell'associazione Esn (Erasmus student network) Perugia, e le delegazioni di rievocazioni storiche coeve di Montone, Sangemini, Gualdo Tadino, Corciano, Senigallia e Todi.

Inoltre, quest'anno, per la prima volta, il rione di Porta Eburnea ha avviato un progetto di inclusione che coinvolge il Centro pace di Assisi e l'associazione Coraggio. Alcune ragazze "fragili" sfileranno con gli abiti realizzati dalle volontarie dell'Aps Coraggio nel corteo cittadino.

Al termine del corteo, Braccio chiamerà a raccolta gli Alfieri e i Capitani che si recheranno di fronte al portone del palazzo comunale per incontrare gli atleti e dare inizio (alle ore 19) alla corsa del drappo. (ANSA).