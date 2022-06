Centrodestra: Salvini, alle prossime politiche andrà unito

(ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - "Alle prossime elezioni politiche il centrodestra andrà unito": a dirlo è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, stamani a Narni Scalo, parlando con i giornalisti.

"La Lega lavora per l'unione della coalizione e la dimostrazione è che domani sarò a Verona assieme a Giorgia Meloni per sostenere la candidatura dell'esponente di Fratelli d'Italia", ha detto Salvini. Nell'ipotesi di un'affermazione del centrodestra alle politiche del 2023, il segretario leghista ha innanzitutto sottolineato che "le elezioni prima bisogna vincerle e chi farà il premierò decideranno gli italiani con il loro voto".

Chiude, invece, all'idea di un nuovo governo di larghe intese: "Governare con Pd e M5s è complicato, lo faccio adesso solo perché dobbiamo uscire da una grave crisi economica, dalla pandemia e perché c'è una guerra in corso". (ANSA).