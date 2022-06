Salvini, stop gerra e pace fiscale per tornare a lavorare

(ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - "Pace in Ucraina e pace fiscale in Italia significa tornare a lavorare": lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti stamani a Todi dove è arrivato per incontrare i cittadini in vista delle prossime elezioni amministrative.

"Lavorare per la pace è un diritto e dovere di tutti" ha affermato, per poi aggiungere: "Più va avanti la guerra in Ucraina più aumenta la benzina, la luce, il gas, far la spesa e pagare il mutuo. Io spero che Italia, Europa, Francia, Germania portino parole e ragionamenti di pace. L'urgenza è il disarmo e il cessate il fuoco altrimenti se all'odio si risponde con altro odio qua fra sei mesi siamo ancora a commentare morti e guerra, fame e disoccupazione".

In merito alla "pace fiscale" ha poi aggiunto: "A livello italiano c'è un'altra pace che è quella fiscale, rottamare 100 milioni di arretrati di cartelle esattoriali di Equitalia che rischiano di partire nei prossimi giorni e massacrare milioni di italiani che dopo il Covid non ce la fanno più". (ANSA).