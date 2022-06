Alla Pinacoteca di Città di Castello di scena Furto al museo

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 07 GIU - Per una notte, quella di venerdì 10 giugno, le sale espositive della Pinacoteca comunale di Città di Castello, che ospitano anche le opere di Raffaello e Signorelli, si trasformano in un vero e proprio set cinematografico per visitatori e turisti con tanto di trama e attori protagonisti, compreso un "Arsenio Lupin" di provincia lesto a mettere a segno il colpo del secolo. Accadrà con l'iniziativa "Furto al museo".

L'iniziativa è promossa dalla Cooperativa "Il Poliedro" con il patrocinio del Comune. La trama prevede - si legge in una nota del Comune - che una guida smemorata all'apertura del museo si sia accorta che qualcosa è diverso nelle sale ma non riesce a capire cosa e soprattutto se è stato rubato un quadro. Ecco che decide di farsi aiutare da un detective che insieme alle famiglie partecipanti ma soprattutto grazie ad un'indagine aiuterà a capire se un ladro è entrato in Pinacoteca e ha rubato veramente il quadro. (ANSA).