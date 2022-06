2,7 mln per sostegno alle strutture di assistenza territoriale

(ANSA) - PERUGIA, 03 GIU - Ammonta a 2,7 milioni di euro la cifra destinata al sostegno dei soggetti gestori di attività nel settore socio-sanitario particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che sono stati oggetto di restrizioni ad essa legate. La somma sarà ripartita tra tutti i soggetti ammessi ai benefici degli avvisi pubblicati dalle due aziende Usl dell'Umbria che - spiega una loro nota congiunta - una volta completate le procedure di ammissibilità delle istanze presentate, dovranno comunicare alla Regione l'importo complessivo da ristorare richiesto dai soggetti gestori ammessi al riparto delle risorse.

L'avviso (delibere n. 628 del 27/05/2022 per l'Usl Umbria 1 e 726 del 3/05/2022 per la l'Usl Umbria 2) è rivolto a tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera, residenziali e semiresidenziali, localizzate nel territorio regionale e convenzionate con una delle due Ausl, ovvero a tutti i soggetti aggiudicatari di servizi di assistenza residenziale appaltati da una delle due Aziende sanitarie che, nei dati di bilancio 2020, hanno avuto una differenza tra proventi/ricavi ed oneri da attività tipiche della produzione inferiore a quella riferita ai dati del bilancio 2019. I contributi concessi sono inseriti all'interno del "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19". La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata entro il prossimo 20 giugno tramite posta elettronica certificata alla propria Azienda sanitaria di competenza (aslumbria1@postacert.umbria.it e aslumbria2@postacert.umbria.it) e può essere scaricata, unitamente all'avviso, ai seguenti link: www.uslumbria1.it/pagine/bandi-di-gara-per-servizi; www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-co ntratti (ANSA).