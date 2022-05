Donate biciclette a bimbi in Oncologia pediatrica di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - A distanza di appena una settimana dall'ultima donazione, l'associazione Giacomo Sintini torna all'ospedale di Perugia, per consegnare sei biciclette ai bambini in cura nel reparto di Onco-ematologia pediatrica.

Le biciclette, assemblate durante un team building che ha visto protagonisti i dirigenti della Msx international, sono state donate dall'azienda all'Associazione Giacomo Sintini che ha scelto poi di farne omaggio ai bambini in cura presso il nosocomio perugino.

"Sono davvero molto grato ad Msx International ed in particolare all'Ad Alessandro Moroni, per aver scelto Associazione Giacomo Sintini ed averci consentito di donare un piccolo sorriso ai bambini dell'Oncolo-ematologia pediatrica dell'ospedale di Perugia", ha affermato Jack Sintini. "Il team building nel corso del quale sono state costruite le biciclette aveva lo scopo di valorizzare l'importanza del lavoro di squadra ed oggi si arricchisce di un nuovo significato che è lo spirito di solidarietà".

Alla piccola cerimonia ha partecipato lo staff del reparto di Oncologia pediatrica. (ANSA).