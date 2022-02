Calci a portone casa moglie dopo denuncia e viene arrestato

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - Dopo essere stato denunciato dalla moglie per i presunti soprusi e le violenze subite negli ultimi anni, un uomo è stato arrestato dai carabinieri per avere colpito con calci e pugni la porta di ingresso dell'abitazione do era la donna, insistendo a suonare il campanello e urlando frasi minacciose nei suoi confronti. E' successo nello spoletino.

I militari sono intervenuti dopo la segnalazione al 112 da parte della signora. Questa si era recata presso l'abitazione della madre insieme al figlio minorenne dopo avere denunciato qualche giorno prima i presunti maltrattamenti.

L'uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Spoleto (ANSA).