Prosegue la discesa della curva Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 12 FEB - Prosegue il calo del numero degli attualmente positivi al Covid in Umbria: sono 15.560 secondo i dati della Regione aggiornati a sabato 12 febbraio, il 4,6 per cento in meno rispetto a venerdì (quando se ne contavano 16.303).

I nuovi casi di positività emersi nelle ultime 24 ore sono 891, in calo del 19 per cento nell'ultimo giorno.

I guariti sono 1.628, mentre si registrano altri sei decessi, 1.688 in tutto.

I ricoverati sono 200 (uno in meno) dei quali otto (uno in più) in terapia intensiva.

Sono stati analizzati 7.052 test antigenici e 2.251 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 9,57 per cento (11 per cento venerdì). (ANSA).