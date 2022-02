Un disegno di legge per valorizzare figura San Valentino

(ANSA) - TERNI, 11 FEB - Un disegno di legge "per valorizzare la figura di San Valentino, della sua storia straordinariamente legata alla sua città, molto più imponente dell'immagine che ne è stata data nel corso degli anni": ad annunciarlo è stato Riccardo Nencini, presidente della Commissione Istruzione e cultura del Senato, in visita alla Basilica di San Valentino di Terni per la presentazione di due dipinti olio su tela realizzati dall'artista Giovanni Gasparro.

Il ddl, ha spiegato, verrà presentato insieme alla senatrice della Lega Valeria Alessandrini "per favorire la conoscenza storica del Santo e favorire la realizzazione di eventi e celebrazioni".

"Terni è la città del San Valentino - ha commentato Alessandrini - e come tale merita di essere riconosciuta in tutto il mondo. Il ddl che presto presenteremo va nella direzione di valorizzare il capoluogo ternano come punto di riferimento per eventi culturali, rievocazioni storiche, appuntamenti gastronomici, iniziative legate al Santo e al tema dell'amore, anche grazie alla realizzazione di un brand specifico".

A detta della senatrice Alessandrini l'obiettivo "è di inserire la città in un contesto più ampio di eccellenze regionali e nazionali legate al turismo religioso che ogni anno attirano visitatori da ogni angolo del mondo". (ANSA).