In questura con Green pass di un altro, denunciato

(ANSA) - TERNI, 07 FEB - Ha tentato di entrare in questura con il Green pass di un'altra persona, ma è stato scoperto e denunciato: protagonista dell'episodio un giovane di Terni, accusato di sostituzione di persona.

Il giovane si è presentato al corpo di guardia dicendo di doversi recare allo sportello armi della divisone amministrativa. All'agente in servizio, che gli ha chiesto di esibire la certificazione verde, ha risposto inizialmente di non averlo con sé. Dopo che poliziotto gli ha spiegato che, a partire dal primo febbraio, è obbligatorio esibire il Green pass base per accedere agli uffici pubblici, il giovane - in base alla ricostruzione della Questura - ha detto che sarebbe andato a prenderlo. Dopo alcuni minuti è tornato ed ha esibito un certificato valido, ma quando l'agente gli ha chiesto il documento di identità ha visto che apparteneva ad un'altra persona.

Il giovane ha quindi ammesso - sempre in base a quanto ricostruito dagli investigatori - di non essere vaccinato e di non avere alcun Green pass. (ANSA).