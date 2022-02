Interventi di E-Distribuzione a Panicale

(ANSA) - PANICALE (PERUGIA), 03 FEB - A Panicale i tecnici di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, venerdì avvieranno l'ultima fase dei lavori per l'attivazione di una nuova linea interrata, di ultima generazione e senza impatto ambientale, le cui opere di predisposizione sono già state fatte nelle scorse settimane con una serie di interventi propedeutici.

La nuova direttrice elettrica - viene spiegato dall'azienda - permetterà di attivare con altre dorsali esistenti nel borgo la richiusura in anello, ovvero un sistema che collega trasversalmente più linee e, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti. Nelle cabine di trasformazione e lungo le linee collegate sono stati installati anche elementi di ottimizzazione tecnologica, completamente motorizzati, per automatizzare il funzionamento degli impianti.

E-distribuzione evidenzia Tutto questo consentirà di potenziare la resistenza del sistema elettrico e di adeguare la distribuzione dei carichi in tutto il centro abitato di Panicale, per procedere poi alla rimozione di alcuni tratti di linee aeree, sostituite dalla rete interrata, con un'attenzione particolare al decoro urbano e alla sostenibilità ambientale.

(ANSA).