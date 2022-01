In calo i nuovi positivi al Covid in Umbria, ma altri 6 morti

(ANSA) - PERUGIA, 13 GEN - Ancora in discesa in Umbria (del 23 per cento) i nuovi casi accertati di positività al Covid, ma si registrano altre sei vittime, 1.546 in tutto. In aumento i ricoveri ordinari.

E' quanto emerge dai dati della Regione aggiornati a giovedì 13 gennaio.

Dopo il calo dei casi giornalieri già fatto registrare mercoledì, i nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore sono 2.068, circa 600 unità in meno rispetto al giorno precedente.

Sono emersi dall'analisi di 13.063 test antigenici e 4.169 tamponi molecolari, con un tasso di positività sul totale pari al 12 per cento (era 13,99 mercoledì).

I ricoverati sono 226 (quattro in più), dei quali 12 (erano 14) in terapia intenstiva. I guariti sono 1.342 e gli attualmente positivi salgono a 35.044 (720 in più in un giorno).

Si trovano attualmente in isolamento contumaciale 34.818 umbri.

(ANSA).