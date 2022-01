Altre mille prime dosi vaccino in Umbria ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 13 GEN - Altri mille prime dosi di vaccino Covid somministrate in Umbria nell'ultimo giorno, con una copertura della popolazione dell'83,21 per cento del totale. Lo riporta il sito della Regione dal quale emerge negli ultimi giorni un aumento di queste inoculazioni.

Sono state inoltre somministrate 8.475 terze dosi, altro picco anche in questo caso, al 41,72 per cento dei vaccinabili, e 920 seconde, 82,03. (ANSA).