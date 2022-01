Attrice Antonucci porta calze Befana a piccoli ricoverati

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 06 GEN - Delle calze della Befana contenenti materiale didattico (come quaderni, penne e colori) per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Foligno e dei panettoni che saranno offerti al personale sanitario che lavorerà nella giornata dell'Epifania. Li ha donati l'attrice e regista Irene Antonucci insieme all'associazione amici di Spello, rappresentata dal presidente Gianluca Insinga e dalla vice Stella Bertini, e allo Studio 4 Fold, con Marco Mezzenga. A riceverla è stata Beatrice Messini, responsabile della Pediatria dell'ospedale di Foligno.

"Un grazie di cuore per la grande sensibilità - ha detto Mezzenga - a nome mio, di tutto il personale del reparto di pediatria dell'ospedale di Foligno ma soprattutto dei bambini che ci regaleranno un sorriso quando consegneremo loro i vostri meravigliosi doni".

"Il miglior modo per iniziare l'anno è con amore. Un gesto che possa esser d'esempio. Dona ciò che desideri ricevere. Ed è questo l'augurio per quest'anno: amore e libertà di tornare a vivere con i nostri cari con serenità", le parole invece di Irene Antonucci. La donazione è frutto dell'incasso del suo spettacolo "DisUniti", scritto e recitato insieme l'attore-regista casertano Domenico Palmiero, andato in scena sabato 18 dicembre al Teatro Subasio di Spello. (ANSA).