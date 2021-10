Cucinelli realizzerà Biblioteca universale a Solomeo

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 28 OTT - Brunello Cucinelli realizzerà la Biblioteca universale di Solomeo. Lo ha annunciato nel corso di un incontro a Milano, al teatro Piccolo.

La libreria sorgerà in una villa settecentesca a Solomeo di Corciano.

Sul palco con l'imprenditore un grande busto di Adriano imperatore.

"I libri ci indicano la via della vita. Sono innamorato di loro" ha sottolineato Cucinelli.

All'incontro hanno partecipato la presidente della Regione Donatella Tesei, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia e Città della Pieve, il rettore dell'Università degli Studi Maurizio Oliviero e il sindaco di Corciano Cristian Betti e quello di Magione Giacomo Chiodini.Nei suoi saluti iniziali Cucinelli ha ringraziato i giornalisti per il loro impegno e "gli amici di Solomeo e quelli della Silicon Valley" per la loro presenza.

La Biblioteca vedrà la luce intorno al 2024 e ha l'ambizione di raccogliere un'ingente quantità di pubblicazioni provenienti da ogni parte del mondo in un numero contenuto di discipline fra le quali filosofia, architettura, letteratura e artigianato. Contemplerà anche libri in varie lingue del mondo ed è stata ideata "per offrire ai lettori il piacere di trovarsi come in un tempio laico della cultura e poter scegliere tra le opere di filosofi, letterati, artisti, architetti e altri grandi autori" è stato spiegato.(ANSA).