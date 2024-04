Fdi lancia lo spot elettorale 'Con Giorgia cambia l'Europa'

"Con Giorgia l'Italia cambia l'Europa": un video-spot di un minuto apre l'ultima giornata della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Pescara.

Scorrono le foto di Giorgia Meloni - nel suo ruolo di presidente del Consiglio - attesa per la chiusura della kermesse in cui scioglierà la riserva sulla corsa in prima persona per le elezioni europee.

Piena la sala Milano, quella principale delle tre nella grande tensostruttura sul mare a piazza I maggio che ha ospitato la conferenza, maxischermo allestito all'esterno e sedie piazzate anche nell'anticamera.

"Per anni ci hanno ripetuto che non c'era scelta, che non potevamo cambiare l'Europa, che dovevamo cambiare per l'Europa - recita il video - in un anno e mezzo alla guida della nazione Giorgia Meloni ha dimostrato che cambiare l'Europa è possibile e che in questo cambiamento l'Italia può giocare un ruolo da protagonista".

"Vogliamo un'Europa in cui riconoscerci, e per questo vogliamo riscriverne insieme la storia. Oggi - conclude lo spot - finalmente è possibile, con Giorgia l'Italia cambia l'Europa"



