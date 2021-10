Betti e Chiodini, Biblioteca Solomeo dono all'umanità

(ANSA) - PERUGIA, 28 OTT - Anche i sindaci di Corciano e Magione, Cristian Betti e Giacomo Chiodini, hanno partecipato alla presentazione, al Piccolo Teatro di Milano, del nuovo investimento di Brunello Cucinelli: un "progetto a mille anni", come definito dallo stesso imprenditore umanista. Insieme a giornalisti da tutto il mondo, analisti finanziari e amici di sempre, anche i sindaci del territorio hanno voluto sottolineare, con la loro presenza, la grandezza di una visione, e la ricaduta per le nostre terre. "Il sentimento primario - sostengono Betti e Chiodini - è di profonda gratitudine verso Brunello, che si conferma ancora un volta uno straordinario interprete della contemporaneità. La Biblioteca universale che realizzerà a Solomeo è una visione che lascerà una traccia indelebile nel mondo del sapere e che renderà ancora una volta l'Umbria al centro del dibattito culturale italiano ed europeo.

Come sindaci siamo orgogliosi che tutto questo vedrà la luce nei nostri territori. La Biblioteca Universale - concludono - apre dunque una nuova grande pagina per Solomeo, per l'Umbria e per il mondo della cultura". (ANSA).