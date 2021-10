Cucinelli: Tesei, queste iniziative fanno grande l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 28 OTT - "Queste sono le cose straordinarie che fanno anche più grande l'Umbria e la fanno conoscere nel mondo. Quindi era giusto essere qui oggi e assistere alla presentazione di un progetto che è importante non solo per Solomeo ma per l'intera regione". E' quanto ha detto all'ANSA la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, presente a Milano alla presentazione da parte di Brunello Cucinelli della Biblioteca universale che sorgerà a Solomeo.

Un altro segnale della rinascita post Covid, secondo la presidente. "Stiamo cercando di fare in Umbria eventi importanti - ha sottolineato - tutti di dimensioni rilevanti. E' un futuro di speranza quello che si sta aprendo per la nostra regione", ha concluso. (ANSA).