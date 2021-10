Nessun nuovo caso Covid in Umbria nell'ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 18 OTT - Nessun nuovo caso di Covid registrato in Umbria nell'ultimo giorno, a fronte di 30 guariti e nessun morto. Lo riporta il sito della Regione.

Un quando scaturito dall'analisi di 529 tamponi e 3.623 test antigenici.

Gli attualmente positivi sono ora 541, 30 in meno di domenica.

Riguardo ai ricoverati in ospedale se ne registrano 41, uno in più, cinque dei quali in terapia intensiva. Dato stabile.

