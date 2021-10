In Umbria domenica 369 prime dosi di vaccino

(ANSA) - PERUGIA, 18 OTT - Non sembra avere influito particolarmente sull'andamento delle vaccinazioni in Umbria l'inizio della settimana con le nuove norme sul Green pass.

Nella giornata di domenica sono state infatti 369 le prime dosi somministrate, con una copertura totale dello 84,78 per cento sui residenti vaccinabili. Lo riporta il portale dedicato della Regione.

Sono stati invece 584 coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione, l'81,69 per cento del totale.

Attualmente in Umbria sono 178 mila 148 le dosi disponibili.

(ANSA).