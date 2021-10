In primo giorno Green pass in Umbria +32% certificati malattia

(ANSA) - PERUGIA, 18 OTT - Un aumento del 32 per cento di certificati di malattia fino a tre giorni per assenze dal lavoro nel settore privato è stato rilevato in Umbria nel raffronto tra i dati del 15 ottobre, primo giorno di entrata in vigore del Green pass obbligatorio, e lo stesso giorno della settimana precedente. Secondo quanto risulta all'ANSA sono stati infatti 155 a fronte di 117.

L'Inps ha evidenziato un maggiore aumento a Terni dove i certificati sono saliti a 49 da 25 mentre a Foligno sono stati dieci contro gli 11 della settimana precedente.

Il sistema informatico nel quale vengono inseriti i dati delle certificazioni non permette invece di avere ancora un quadro aggiornato a oggi, primo inizio di settimana con le nuove norme del Green pass.

Riguardo ai certificati di malattia per assenze dal lavoro oltre i tre giorni, dai dati è emerso un aumento del 26 per cento tra l'8 e il 15 ottobre. (ANSA).