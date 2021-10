Rettore Università Perugia, pronti a ritorno presenza 100%

(ANSA) - PERUGIA, 13 OTT - L'Università degli Studi di Perugia "è pronta" alla ripresa della didattica in presenza al 100 per cento. Che dovrebbe concretizzarsi entro la fine di ottobre. Lo ha detto il rettore Maurizio Oliviero parlando con l'ANSA a margine della presentazione di una convenzione quadro fra l'Ateneo e la Procura generale del capoluogo umbro.

"Da sempre abbiamo sostenuto - ha ricordato il rettore - che la vera vita universitaria, la formazione, la didattica e la ricerca non sono a distanza. La situazione pandemica in questo momento ci conforta e da circa due settimane, insieme anzitutto alle associazioni studentesche, stiamo elaborando un nuovo protocollo. Credo che entro la fine di questo mese torneremo gradualmente alla presenza piena e totale. Lo faremo con prudenza perché al di là del bisogno del pieno recupero in presenza degli studenti, abbiamo come priorità la tutela della salute loro, dei docenti e dei collaboratori".

"Speriamo - ha sottolineato ancora Oliviero - che sia una ripartenza senza ulteriori arresti. Manterremo comunque per un periodo anche la didattica a distanza per per garantire comunque le figure particolarmente fragili che dovessero averne particolarmente bisogno". (ANSA).