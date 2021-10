Da comunità Università Perugia "grande rispetto" su Green pass

(ANSA) - PERUGIA, 13 OTT - "La comunità dell'Università degli Studi di Perugia sta reagendo con un senso di grande attenzione e rispetto alle norme sul Green pass": lo ha sottolineato il rettore Maurizio Oliviero. "Di fronte agli studenti e ai colleghi ci siamo sempre resi disponibili al dialogo" ha aggiunto.

"Ho incontrato - ha spiegato Oliviero - le persone che ritenevano di voler valutare la criticità dello strumento anche se ovviamente un'università rispetta le regole e adempie alle normative. Un compito primario di un'Istituzione come la nostra, sia pure in una posizione dialogante e mai di contrapposizione.

Gli studenti sono stati con noi veramente straordinari e ci stanno dando una mano importante, anche in questa fase di rientro in totale presenza. Credo che un po' di buon senso e comprensione reciproca potremo metterci alle spalle questa esperienza veramente difficile - ha concluso Oliviero - che ha provato tutti noi". (ANSA).