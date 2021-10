Sindaco Foligno ricorda anniversario morte Norma Cossetto

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 05 OTT - Il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini ha ricordato il 78/o anniversario della morte di Norma Cossetto, giovane studentessa italiana, istriana, sequestrata, seviziata e gettata viva nella Foiba di Villa Surani tra il 4 ed il 5 ottobre del 1943. "Tenere viva la memoria e tramandarla - ha sottolineato in una nota - resta il modo migliore per poter affrontare il futuro evitando di ripetere gli errori e gli orrori del passato".

"Oggi - ha sottolineato ancora Zuccarini - ricorre il 78/o anniversario della tragica morte di Norma Cossetto: due anni fa eravamo qui per inaugurare la targa in marmo che abbiamo voluto dedicarle; questa mattina aderiamo con convinzione all'iniziativa 'Una rosa per Norma' deponendo una rosa col nastro tricolore ai piedi della lapide marmorea. Ricordiamo così il martirio di questa giovane studentessa gettata viva nella dai partigiani comunisti slavi di Tito. Ricordarla significa commemorare una ragazza, Medaglia d'Oro al merito civile, che - conclude Zuccarini - ha pagato con la sua vita il suo voler essere italiana". (ANSA).