Sileri, Governo si interessa a ospedale di Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 01 OTT - Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha assicurato l'interessamento del Governo in merito alla sorte dell'ospedale di Assisi e al suo potenziamento. Lo ha riferito nel corso di un incontro alla Domus Pacis, a cui erano presenti oltre al sindaco Stefania Proietti, l'assessore ai servizi socio sanitari Massimo Paggi e i candidati del Movimento 5Stelle.

Il sottosegretario ha dato assicurazioni sulla linea del Governo, che è quella del potenziamento della rete sanitaria per garantire una sanità di prossimità, rafforzando l'assistenza domiciliare, le case di salute e gli ospedali di comunità. Per Sileri va potenziata la rete degli ospedali di riferimento, che "è stata depauperata" negli ultimi decenni da pesanti tagli.

Il sindaco e l'assessore hanno spiegato di sentirsi rassicurati dalle parole del sottosegretario. (ANSA).