In Umbria quasi 76 per cento hanno completato ciclo vaccinazione

(ANSA) - PERUGIA, 14 SET - Sfiorano il 76 per cento i residenti che hanno completato il ciclo di vaccinazione per il Covid in Umbria dove il dato aggiornato dalla Regione al 14 settembre è del 75,92 per cento. Nell'ultimo giorno sono stati 2.135 a ricevere la seconda dose, 586.453 complessivamente. La prima è stata invece inoculata all'85,11 per cento dei residenti, 345 nell'ultimo giorno e 658.041 in totale.

Attualmente nella regione sono disponibili 131.914 dosi. Ne sono state infatti somministrate un milione 223.990 dosi del milione 335.904 fornite.

I prenotati per il vaccino sono 38.423 ma in Umbria da domenica 12 settembre i punti vaccinali territoriali garantiscono a tutta la popolazione vaccinabile l'accesso senza prenotazione. (ANSA).