In Umbria calo attuali positivi Covid ma più ricoverati

(ANSA) - PERUGIA, 06 SET - Tornano sotto quota 1.600 gli attualmente positivi al Covid in Umbria, sono infatti 1.593 a lunedì 6 settembre, 81 in meno di domenica. In base a quanto riporta il sito della Regione aumentano però i ricoverati in ospedale, 57, due in più, sette dei quali nelle terapie intensive (dato stabile).

Nell'ultimo giorno sono emersi sette nuovi positivi e 88 guariti mentre non si registrano nuove vittime del virus.

Sono stati analizzati 505 tamponi e 1.092 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,43 per cento sul totale (era 1,9 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).