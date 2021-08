In calo i ricoveri per Covid, 75 nuovi positivi su 6.615 test

(ANSA) - PERUGIA, 03 AGO - Sono 75 i nuovi casi di positività al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, su un totale di 6.615 test analizzati (3.987 antigenici e 2.628 tamponi molecolari). Con un tasso di positività complessivo pari a 1,13 per cento.

Emerge dai dati della Regione aggiornati al 3 agosto.

I guariti sono 74 e anche oggi non ci sono decessi.

In calo di i ricoveri in ospedale, oggi 19 (due in meno rispetto a ieri) di cui due (dato invariato) in terapia intensiva.

Sale di una sola unità il numero degli attualmente positivi, 1.661. (ANSA).