Gup Perugia in camera consiglio per udienza Palamara

(ANSA) - PERUGIA, 23 LUG - Si è ritirato in camera di consiglio il gup di Perugia che deve decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per corruzione dell'ex consigliere del Csm Luca Palamara e di Adele Attisani.

Lo stesso giudice è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di patteggiamento, a un anno e sei mesi per lo stesso reato, dell'imprenditore Fabrizio Centofanti.

Attesa anche la sentenza del processo con il rito abbreviato per l'ex procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, accusato rivelazione di segreto d'ufficio in un altro dei tronconi che coinvolgono Palamara. (ANSA).